Calciomercato Pjaca, oltre all’interesse di Fiorentina e Genoa spunta anche quello degli inglesi del Leicester

Calciomercato Pjaca: il trequartista classe 1995 della Juventus è destinato a lasciare il club bianconero per poter esprimere meglio le sue qualità in un club che gli dia maggiore spazio rispetto allo scarso impiego preventivabile nella squadra campione d’Italia. Su di lui è noto il forte interesse di società italiane quali Genoa e, soprattutto, Fiorentina, ma, come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si è inserito nelle trattative anche il Leicester. Il club campione di Inghilterra nel 2016 ha messo nel mirino il giocatore croato cper rinforare la propria rosa: le possibilità per il futuro di Marko Pjaca si allargano anche al di fuori della Serie A.