Calciomercato Premier League, è dominio assoluto: 4 dei 5 colpi più cari sono inglesi. Ecco chi sono gli acquisti da record di questa sessione

Calciomercato Premier, dominio assoluto: 4 dei 5 colpi più cari sono inglesi. Ecco chi sono gli acquisti da record

Un mercato che parla una sola lingua: l’inglese. A poche settimane dall’inizio ufficiale della sessione estiva, il verdetto è già netto e inappellabile. La Premier League non solo domina, ma cannibalizza il calciomercato europeo, dettando legge con una potenza economica che non ha eguali. La fotografia di questa supremazia è racchiusa in un dato impressionante: quattro dei cinque acquisti più costosi finalizzati finora a livello mondiale sono stati realizzati da club inglesi, che hanno saccheggiato la Bundesliga, la Serie A e la Liga per assicurarsi i migliori talenti del continente. Da Wirtz a Reijnders, da Zubimendi a João Pedro, i gioielli d’Europa scelgono l’Inghilterra, attratti da progetti tecnici ambiziosi e, soprattutto, da risorse finanziarie inarrivabili per chiunque altro. E a completare la cinquina, c’è il passaggio di Alexander-Arnold dal Liverpool al Real Madrid, come a dire che in ogni caso tutte le strade dorate passano dalla Premier.



Florian Wirtz al Liverpool: la fantasia al potere Il colpo più altisonante è senza dubbio quello messo a segno dal Liverpool, che si è assicurato il talento generazionale di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per una cifra monstre: 137 milioni di euro. A 22 anni, Wirtz è considerato uno dei trequartisti più creativi e tecnicamente dotati del pianeta. La sua capacità di muoversi tra le linee, di creare superiorità numerica con il dribbling e di fornire assist geniali è esattamente ciò che serviva ai Reds per aggiungere un’arma imprevedibile al loro consolidato sistema di gioco. Un investimento enorme che testimonia la volontà del Liverpool di rimanere ai vertici assoluti del calcio mondiale.



Tijjani Reijnders al Manchester City: un professore per Guardiola Se il Liverpool ha puntato sulla fantasia, il Manchester City ha risposto con la qualità e la geometria. L’acquisto di Tijjani Reijnders dal Milan per circa 70 milioni di euro (55 fissi e 15 di bonus) è un classico “colpo alla Guardiola”. L’olandese, 26 anni, è un centrocampista totale, un maestro nel controllo del pallone e nella gestione dei ritmi. La sua intelligenza tattica e la sua precisione nel palleggio lo rendono l’interprete perfetto per il calcio del tecnico catalano. A Manchester, Reijnders avrà il compito di raccogliere l’eredità di illustri predecessori, diventando il nuovo metronomo di una squadra che fa del possesso palla il suo dogma.



Martin Zubimendi all’Arsenal: il tassello mancante per Arteta Un inseguimento durato anni e finalmente giunto a compimento. L’Arsenal di Mikel Arteta ha trovato il suo perno di centrocampo, assicurandosi Martin Zubimendi dalla Real Sociedad per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Il 26enne spagnolo è un mediano purissimo, un “pivote” che unisce una straordinaria intelligenza posizionale a una notevole qualità nel primo passaggio. Per i Gunners, il suo arrivo è considerato il tassello mancante per completare il centrocampo, il giocatore capace di garantire quell’equilibrio e quella protezione alla difesa che sono fondamentali per lanciare l’assalto definitivo al titolo della Premier League.



João Pedro al Chelsea: la scommessa brasiliana di Maresca Infine, il Chelsea di Enzo Maresca, che ha investito 63 milioni di euro per portare a Stamford Bridge l’attaccante brasiliano João Pedro. A 23 anni, è un giocatore che unisce la fantasia tipica del calcio sudamericano a una già solida esperienza nei campionati europei. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia da prima punta che da esterno, offre a Maresca una varietà di soluzioni offensive. È una scommessa importante su un talento cristallino, con l’obiettivo di trasformarlo in un top player assoluto e nel nuovo idolo dei tifosi Blues: nella semifinale del Mondiale per Club ha letteralmente squassato la difesa del Fluminense con una doppietta, se proseguirà su questa linea diventerà un crack.