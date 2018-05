Psg, Leonardo: «Molto concreta la pista Buffon»

L’ex direttore sportivo del Psg Leonardo ha parlato del probabile arrivo dell’ormai ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon

Dopo aver dato l’addio alla Juventus in occasione del match vinto col Verona (2-1), Buffon ha le idee chiare sul suo futuro. Quasi impossibile vederlo ora dietro la scrivania con un ruolo dirigenziale, viste le offerte che ha ricevuto in queste ultime due settimane. La pista più concreta è quella che porta nientemeno che al Paris Saint-Germain, visto che il presidente Al-Khelaifi vuole un personaggio forte dentro allo spogliatoio del club transalpino. Non è ancora nata una vera e propria trattativa, ma il suo procuratore Silvano Martina e l’avvocato Luca Miranda sono sbarcati ieri a Parigi a parlare col ds Antero Henrique.

Presente alla festa per l’addio al calcio di Andrea Pirlo, l’ex direttore sportivo dei parigini Leonardo è stato intervistato dai colleghi de ‘Le Parisien’ per avere un suo commento a questo proposito. Ecco quanto detto dall’ex calciatore e dirigente brasiliano su questa ipotesi di mercato:«Tutto il mondo conosce un campione come Buffon. E’ di sicuro uno dei portieri più forti di tutti i tempi, se non il migliore. E’ molto forte, ha una grande personalità e soprattutto è una persona a modo e gentile».