Le squadre retrocesse in Serie B: qual è la situazione attuale in A

Serie A: ecco le squadra retrocesse in Serie B o che rischiano

Per alcune è già finita, per altre invece c’è ancora la speranza: la Serie A 2017/2018 ha decretato ufficialmente la retrocessione in Serie B di due squadre. Quella del Benevento, avvenuta ormai già da un paio di settimane e quella di ieri dell’Hellas Verona (leggi anche: VERONA IN B: È UFFICIALE): per uno strano gioco del destino, entrambe retrocesse dopo aver sfidato il Milan (i campani avevano vinto, gli scaligeri invece hanno perso). Così, mentre il Benevento è addirittura -16 dalla zona salvezza (il quartultimo posto è occupato a questo punto dall’Udinese), il Verona è a -9 quando le mancano soltanto due partite al termine del campionato. Game over per loro, come ampiamente pronosticato a inizio stagione.

C’è ancora speranza – dicevamo – invece per la terzultima in classifica: il Cagliari, fermo a 33 punti quando ha ancora da sfidare la Roma con tre partite al termine (ancora una gara da giocare in più delle altre dunque). Al momento i sardi sono a -1 dai friulani, che però hanno battuto in entrambi gli scontri diretti (0 a 1 e 2 a 1): significa che anche a pari punti con la squadra di Igor Tudor, per i rossoblu potrebbe arrivare la salvezza matematica. Ovviamente dipenderà tutto dalla prossime partite però: i sardi sfideranno Fiorentina (fuori casa) ed Atalanta (in casa), due sfide per nulla facili con due formazioni invischiate nella lotta per l’Europa League, mentre l’Udinese sfiderà il Verona già retrocesso fuori casa e il Bologna in casa all’Ultima. Nella mischia anche Crotone e Chievo poi chiaramente, pure loro a 34 punti come l’Udinese: i calabresi affronteranno la Lazio coinvolta nella lotta Champions League in casa e all’ultima giornata il Napoli secondo fuori casa, mentre i clivensi dovranno affrontare Bologna e Benevento all’ultima. Rischia ancora la Spal a quota 35 punti, che dovrà affrontare Torino e Sampdoria, mentre è quasi salvo il Sassuolo, a cui una vittoria con la Samp può garantire la salvezza.

Leggi anche: PLAYOFF E PLAYOUT SERIE B: IL REGOLAMENTO