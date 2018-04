Cengiz Under, Roma avvisata: Barcellona e City sul turco

Calciomercato Roma, Cengiz Under fa gola ai top club europei: il gioiellino turco è finito nel mirino di Barcellona e Manchester City, Monchi alza le barricate

Arrivato in estate dal Basaksehir per 13 milioni di euro, Cengiz Under si è preso la Roma. Dopo una prima parte di stagione tra luci ed ombre, l’esterno offensivo turco è esploso: sette reti in ventisei presenze tra Serie A e Champions League, qualità e personalità che hanno accesso la tifoseria giallorossa. Ma non solo: la crescita esponenziale del numero 17 non è passata inosservata ai top club europei…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cengiz Under è finito nel mirino di Barcellona e Manchester City: i due club hanno sondato il terreno con il suo entourage per valutare i margini di trattativa. La Roma però non ha dubbi: il classe 1997 di Balikesir, in scadenza 30 giugno 2022, è intoccabile e il direttore sportivo Monchi è pronto a erigere le barricate…