La crescita esponenziale di Cengiz Under non è passata inosservata ai top club europei: l’esterno offensivo della Roma è sul taccuino di Manchester City, Barcellona ma non solo

Arrivato meno di dodici mesi fa dal Basaksehir per 13,5 milioni di euro, Cengiz Under si è preso la Roma. Dopo un avvio di stagione sottotono, con le voci di un possibile prestito a una ‘piccola’ per permettergli di trovare maggiore spazio, l’esterno offensivo turco è esploso: 8 reti tra Serie A e Champions League, una crescita esponenziale che ha conquistato dirigenza e tifosi. Ma non solo: anche i top club europei hanno iniziato a monitorare da vicino i progressi del classe 1997 secondo il Corriere dello Sport…

Il valore del cartellino di Cengiz Under ha subito un’impennata: 35 milioni di euro, cifre importanti e che non spaventano i top club europei. Dal Manchester City al Barcellona, passando per Monaco e Arsenal: tutti sono sulle tracce del 21enne, con tanto di sondaggi con il direttore sportivo giallorosso Monchi. Ma la Roma è pronta a correre ai ripari: un programma un incontro per discutere il rinnovo di contratto con conseguente aumento di ingaggio, attualmente fissato a 800 mila euro. Attesi aggiornamenti sul futuro del gioiellino turco: Lupa pronta a erigere le barricate.