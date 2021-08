Calciomercato Roma, per la cessione di Florenzi ancora distanze

Calciomercato Roma, non c’è ancora l’accordo definitivo con il Milan per la cessione di Florenzi: le ultime sulla situazione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è ancora chiusa la trattativa per il passaggio di Alessandro Florenzi dalla Roma al Milan. Tra le due società non è infatti stato raggiunto l’accordo sulla cifra da versare dai rossoneri per il prestito oneroso.

Balla ancora mezzo milione, ma la sensazione è che la situazione possa essere risolta a breve e che Pioli potrà presto contare su un nuovo esterno destro.