Calciomercato Roma, El Shaarawy ad un passo dall’addio: le ultime sulla possibile cessione dell’attaccante in Cina. Cifre da capogiro

La Roma si prepara alla prima cessione. A sorpresa il primo giocatore a salutare Trigoria non è Manolas, ma Stephan El Shaarawy. L’attaccante italiano è destinato ad andare in Cina, allo Shangai Shenhua.

Come riportato da Il Tempo, le cifre del contratto sono da capogiro: triennale da 13 milioni netti all’anno, 18 milioni alla Roma che realizzerebbe così una plusvalenza di 15 milioni. L’attaccante quindi è ad un passo da lasciare Roma, e raggiungerà in Cina altre vecchie conoscenze del campionato italiano, come Graziano Pellè e Marek Hamsik.