Ferguson Roma, è già addio a gennaio? Massara ha preso una decisione importante sul proprio attaccante. Ecco tutti i dettagli

Ferguson Roma: incertezza sul futuro dell’irlandese in giallorosso. L’attaccante sembra essere sempre più lontano dai giallorossi

Il momento di Ferguson alla Roma appare complicato, con il giovane attaccante irlandese che fatica a ritagliarsi spazio tra le punte della squadra. Nelle ultime partite, Gasperini ha preferito affidarsi a Dybala come riferimento offensivo, lasciando spesso in panchina sia Ferguson che Dovbyk. L’ex attaccante del Girona ha mostrato segnali positivi quando è subentrato a Reggio Emilia, ma la continuità è ancora un problema. Per Ferguson, invece, il periodo di adattamento sembra essere più difficile: l’involuzione rispetto alla preseason è evidente, e il minutaggio resta limitato.

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, la Roma starebbe valutando con attenzione il futuro di Ferguson. L’attaccante, in prestito dal Brighton, potrebbe vedere il suo periodo in giallorosso interrompersi già a gennaio. La società capitolina, infatti, sta dialogando con il club inglese sulla possibilità di rientrare anticipatamente dal prestito, con l’obiettivo di liberare spazio per un nuovo rinforzo in attacco. Nella lista dei possibili arrivi figurano nomi come Zirkzee e Kalimuendo, considerati elementi in grado di rinvigorire il reparto offensivo della Roma.

Il tecnico Gasperini, consapevole delle difficoltà riscontrate da Ferguson, potrebbe comunque impiegarlo a gara in corso. Il giovane irlandese resta una risorsa interessante per la squadra, soprattutto in partite dove servono cambi rapidi e freschezza atletica. Tuttavia, per l’attaccante, la permanenza alla Roma dipenderà molto dalle scelte della dirigenza e dalla capacità di incidere quando chiamato in causa. Il DS Massara ha già espresso l’intenzione di piazzare almeno uno tra Ferguson e Dovbyk se dovesse concretizzarsi l’arrivo di nuovi centravanti.

Il caso Ferguson sottolinea come la gestione dei giovani attaccanti in squadre di alto livello possa essere complessa. La squadra giallorossa, pur avendo fiducia nel potenziale del giocatore, deve fare i conti con la necessità di risultati immediati e con il pressing del mercato invernale. Per Ferguson, quindi, i prossimi mesi saranno decisivi: dovrà dimostrare di poter contribuire in maniera concreta, oppure rischierà di vedere il suo prestito interrotto anticipatamente.

In attesa della prossima decisione della dirigenza, Ferguson resta un nome al centro delle riflessioni della Roma, tra possibilità di rilancio in campo e scenari di mercato che potrebbero cambiare radicalmente il suo destino in giallorosso.