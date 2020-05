Calciomercato Roma: il club giallorosso vuole due giocatori dal Barcellona, Junior Firpo e Jean-Clair Todibo. Il punto

La Roma è in pressing per due calciatori del Barcellona. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club giallorosso vorrebbe Junior Firpo e Jean-Clair Todibo.

I capitolini vorrebbero usare la carta Carles Perez per convincere i due giocatori ad accettare la proposta giallorossa. Su i due giocatori, tuttavia, ci sono molti club tra cui anche l’Inter di Antonio Conte.