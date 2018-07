Calciomercato Roma, Monchi: «Nessuna offerta per Alisson»

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha chiarito la situazione riguardante il portiere giallorosso Alisson affermando che la società non ha ricevuto nessuna offerta.

La Roma stamane ha presentato gli acquisti effettuati sino ad oggi. La dirigenza sta progettando qualche altro trasferimento per puntellare la rosa dell’allenatore Eusebio Di Francesco. La trattativa più di spicco del mercato dei giallorossi sembrava, però, quella legata alla cessione di Alisson finito nel mirino del Real Madrid. I rumors di mercato legati all’affare sono stati smentititi dal direttore sportivo Monchi che oggi durante la presentazione dei nuovi giocatori ha affermato che non sono state mai presentate offerte per il portiere brasiliano. Monchi ha spiegato, inoltre, che non è stato ancora fissato un prezzo per Alisson e attualmente non ci sono novità, nel caso in cui dovessero esserci la società le valuterà.