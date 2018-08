Calciomercato Roma, Monchi è in Spagna per convincere il Siviglia ed il francese. Intanto l’Ajax ha offerto ai giallorossi il marocchino

Mission impossible Monchi. Il d.s. giallorosso, a cinque giorni dalla fine del mercato, è ancora alla ricerca di un centrocampista e un esterno da regalare alla Roma. N’Zonzi resta il primo obiettivo per la mediana e proprio per questo Monchi sta cercando di trattare con il Siviglia e con il francese per portarlo alla corte di Di Francesco. Gli andalusi non hanno intenzione di scendere sotto i 30 milioni, mentre la Roma continua ad offrirne 25. Allo stesso modo, il d.s. sta tentando di convincere il centrocampista ad accettare i 3 milioni di stipendio, contro i 4 che cercano di strappare i suoi agenti. Una corsa contro il tempo, visto e considerato che il RB Salisbrugo ha respinto ogni offerta per l’alternativa Samassekou.

Il capitolo esterno è ancora più ingarbugliato. Suso viene ritenuto incedibile dal Milan, e l’esterno spagnolo dopo l’arrivo di Higuain è intenzionato a rimanere rossonero. Il Bayer Leverkusen continua a chiedere 40 milioni per Bailey, cifra fuori portata per i giallorossi. Anche l’ultimo obiettivo Pavon sembra irraggiungibile. Ecco che allora si fa spazio una vecchia idea di inizio mercato, quell’Hakim Ziyech che doveva arrivare dall’Ajax insieme a Kluivert Jr. Allora, le richieste fuori portate dei Lancieri bloccarono la trattativa, ma dopo il deludente mondiale del marocchino, proprio la squadra olandese avrebbe offerto l’esterno alla Roma. Il tecnico Erik Ten Hag ha inoltre dichiarato che il classe ’93 è l’unico giocatore che potrebbe essere ceduto. Non resta che attendere il gong di fine mercato per capire se Monchi riuscirà a sciogliere la matassa e a regalare al suo tecnico i due giocatori tanto desiderati.