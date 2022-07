Calciomercato Roma, obiettivo Belotti come vice Abraham: ecco cosa serve

Calciomercato Roma: i giallorossi avrebbero messo nel mirino Belotti come vice Abraham, ecco cosa serve

La Roma non vuole fermarsi e in vista della prossima stagione vuole regalare a Mourinho anche un vero vice Abraham. E secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo sarebbe Andrea Belotti ancora senza squadra dopo la scadenza con il Torino.

L’assalto al Gallo potrebbe arrivare, però, solo in una circostanza: la cessione di Eldor Shomurodov che permetterebbe alla Roma di liberare un posto in attacco, oltre che a far cassa.