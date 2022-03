Roma, per la fascia torna in auge il nome di Dalot: i dettagli

La Roma torna a mettere nel mirino Diogo Dalot del Manchester United: Mourinho lo avrebbe richiesto espressamente per il mercato estivo

La Roma, impegnata questa sera contro il Vitesse, è sempre attenta anche al futuro. Mourinho avrebbe espressamente fatto una richiesta a Tiago Pinto per il mercato estivo.

Dalot potrebbe essere un nuovo innesto per la fascia destra della Roma, come riportato dal Corriere dello Sport che scrive anche le cifre dell’affare: 10 milioni per il cartellino e 2.5 milioni per un quadriennale al giocatore.