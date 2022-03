Roma, nuova chance Oliveira: futuro in bilico per il portoghese

Sergio Oliveira deve riconquistare Roma e la partita in Europa di questa sera sarà fondamentale anche per una sua conferma in estate

Sergio Oliveira aveva iniziato bene dal suo arrivo a gennaio. Subito in gol e decisivo nella vittoria dei giallorossi, sta vivendo un periodo poco brillante.

Uscito anche dai radar dei titolari, sta forse pagando un leggero calo di forma. La Roma non ha dubbi sulle sue qualità, ma vuole essere sicura in vista della prossima stagione visto che lo stipendio del portoghese non è proprio dei più bassi. La chance Europea di questa sera sarà una prova per la conferma. Lo riporta il Corriere dello Sport.