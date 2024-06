CLAMOROSO – De Bruyne ha cambiato idea sul suo futuro. Ancora un anno con il MANCHESTER CITY e no all’MLS, anche lui andrà in QUEL PAESE

Le ultime clamorose indiscrezioni sul futuro di Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City. I dettagli

Kevin de Bruyne ha 32 anni e gli resta ancora un anno di contratto con il Manchester City. Nonostante abbia saltato i primi cinque mesi della stagione per infortunio, ha dimostrato ancora una volta nel 2023-2024 di essere uno dei migliori giocatori al mondo. Al belga sono bastate 26 partite in questa stagione per confezionare 17 assist, oltre a segnare 6 gol. Nel mese di febbraio, The Athletic scrisse che il belga avrebbe preferito «firmare per la MLS piuttosto che andare in Arabia Saudita», Paese che gli proponeva un’offerta attorno ai 70 milioni di euro.

Ma ai media olandesi ha comunicato adesso un’idea diversa: «Per Michèle (ndr, sua moglie), un’avventura esotica andrebbe bene. Sono conversazioni che abbiamo sempre più spesso come famiglia. Ho ancora un anno di contratto, quindi devo pensare a cosa potrebbe succedere. Mio figlio maggiore ora ha otto anni e conosce solo l’Inghilterra. Mi chiede anche per quanto tempo giocherò nel Manchester City. Quando arriverà il momento dovremo affrontare la situazione seriamente».