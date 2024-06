Calciomercato Milan, non c’è solo EMERSON ROYAL per la fascia destra: nuovi contatti con un club inglese

Calciomercato Milan, non c’è solo EMERSON ROYAL per la fascia destra: nuovi contatti con un club della Premier League

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. In particolare, nell’ultimo periodo, la dirigenza sta sondando vari profili per la fascia destra difensiva.

Oltre a Emerson Royal, come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno contattato degli intermediari di Cash dell’Aston Villa. Stando a quanto si apprende gli inglesi chiedono circa 30 milioni di euro.