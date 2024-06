Italia Turchia 0-0: amichevole con poche emozioni al Dall’Ara

Oggi l’amichevole tra Italia e Turchia con l’inizio degli Europei 2024 dietro l’angolo: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Italia e Turchia si affrontano nell’amichevole di Bologna, con la squadra di Luciano Spalletti pronta in vista degli Europei 2024.

ITALIA TURCHIA LIVE: LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE IL MATCH 0-0

TRE MINUTI DI RECUPERO

85′ CAMBIO PER L’ITALIA: Dentro Calafiori, fuori Dimarco

84′ OCCASIONE CAMBIASO L’esterno della Juve non calcia con la forza giusta in area, trovando la ribattuta di un avversario

80′ CAMBIASO VICINO AL GOAL – Cross di Bastoni dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area ma l’esterno della Juve non riesce col petto a mettere giù la palla

67′ CAMBI PER L’ITALIA: Entrano Raspadori e Frattesi per Retegui e Pellegrini

63′ DEMIRAL VICINO AL GOAL! Tiro al volo dell’ex Juve sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vicario risponde con una grande parata

62′ CAMBIO PER L’ITALIA: Entra Fagioli al posto di Jorginho

58′ RETEGUI! Cross dalla destra per il centravanti del Genoa, rovesciata, palla alta.

54′ OCCASIONE TURCHIA: Vicario blocca il tiro di Yilmaz: colpo di testa da centro area dopo una conclusione imprecisa di Yildiz

52′ ANCORA RETEGUI! Cross di Dimarco, tentativo di prima dell’attaccante che finisce tra le mani del portiere turco

45′ CAMBI PER L’ITALIA. Entrano Cambiaso e Zaccagni per Orsolini e Chiesa

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45’+3′ PALO DI CRISTANTE – Cross di Pellegrini da calcio d’angolo, colpo di testa del centrocampista della Roma che centra il legno

45+2′ Baris tutto solo manda alto – Colpo di testa del giocatore turco da centro area, palla alta

45′ Concessi 3 minuti di recupero

42′ Primo cambio forzato del match – Demiral prende il posto dell’infortunato Kabak

37′ Gioco fermo per un infortunio a Kabak – Entra la barella in campo per aiutare il turco ad uscire

31′ Primo tiro di Chiesa – Grande azione di Cristante, cross in mezzo per Retegui che non arriva all’impatto di testa, la palla arriva all’attaccante della Juve che si coordina col sinistra ma colpisce malissimo

29′ Ammonito Orsolini – L’esterno abbatte Yildiz che lo aveva superato in dribbling

24′ Yilmaz vicino al gol – Colpo di testa che termina di pochissimo alto sulla traversa

23′ Retegui cicca la palla – L’attaccante da due passi manca l’impatto sugli sviluppi di un corner

19′ PUNIZIONE ITALIA. Calcia il centrocampista della Roma Pellegrini con una conclusione a giro. Palla di poco fuori.

17′ Di Marco tenta il cross dalla sinistra, ma la palla era già uscita. Rimessa Turchia

13′ Calhanoglu non trova lo specchio dalla porta – Chiesa perde palla in ripartenza, il centrocampista dell’Inter ci prova da lontano senza impensierire Vicario

6′ OCCASIONE ITALIA. Ripartenza azzurra con Retegui che si accentra e prova il sinistro. Palal alta.

1′ Turchia già all’attacco guadagnando un buon calcio d’angolo. Alla battuta il giocatore dell’Inter Calhanoglu.

E’ COMINCIATA ITALIA TURCHIA