Torino, UFFICIALE la campagna abbonamenti: ecco prezzi, informazioni, fasi di vendita e una novità assoluta

Il Torino ha reso nota la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025, ecco i prezzi, le informazioni utili e le novità in programma

Svelato l’arcano. Il criptico video diramato nella giornata di ieri dal Torino Football Club sulle proprie piattaforme social non era altro che l’annuncio della campagna abbonamenti targata 2024-2025. Stamane, sulle colonne del portale ufficiale del club granata, sono apparse infatti tutte le informazioni utili per assistere alla gare casalinghe di Alessandro Buongiorno e compagni nell’arco della prossima stagione.

Ecco il comunicato ufficiale, diramato per l’appunto dal Torino e qui riportato in forma integrale. Tante le novità in programma a partire da una nuova suddivisione dei settori, inedite tariffe per signore, nonchè per i supporters più giovani, ma anche ‘sconti’ in base al momento dell’acquisto dei tagliandi. Di seguito il report completo con: fasi di vendita, prelazioni, rinnovi, costi e prezzi, per la campagna abbonamenti del Torino annata 2024-2025.

CAMPAGNA ABBONAMENTI TORINO 2024-2025 –

«ABBONATI 23-24

A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 5 giugno gli abbonati alla stagione 2023/24, inclusi quelli al girone di ritorno, possono confermare il loro posto o cambiarlo – anche in un settore differente – al miglior prezzo. Rinnovando infatti entro la mezzanotte di martedì 9 luglio – scadenza del diritto di prelazione – si avrà diritto ad uno sconto esclusivo e al primo turno della Coppa Italia (32esimi di finale) a solo 1 euro. Da mercoledì 10 luglio i posti non confermati dagli abbonati saranno liberati e messi in vendita.

NUOVI ABBONATI

La vendita ai nuovi abbonati sarà suddivisa invece in due fasi. La prima scatterà già giovedì 13 giugno e permetterà ai nuovi abbonati di accedere al listino prevendita scontato e di avere il primo turno di Coppa Italia a 1 euro. La seconda fase di vendita partirà mercoledì 10 luglio, con un listino prezzi dedicato che assicurerà un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

NOVITÀ

Sono davvero tante le novità che vengono introdotte dalla stagione 2024/25 e anche per questo la vendita inizia con largo anticipo rispetto al passato. Il Club vuole infatti dare tempo ai tifosi di valutare i cambiamenti e scegliere la soluzione preferita. È confermata la politica di prezzi accessibili e super sconti per i giovanissimi, gli studenti e i nuclei familiari.

Nasce inoltre la nuova area dedicata alle famiglie, i Distinti Family e i nuovi mini-abbonamenti a 14 match in Curva Primavera, disponibili sia per gli Studenti sia per gli Under16.

AGEVOLAZIONE ONLINE SU TORINOFC.IT

Da questa campagna abbonamenti vengono eliminati tutti i costi extra per l’acquisto online: il sito ufficiale Torinofc.it diventa sempre più centrale e il canale da preferire per acquistare. Inoltre, la sezione dedicata agli abbonamenti, sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico Vivaticket, si presenta con una nuova interfaccia grafica, semplice e intuitiva: si potrà confermare il proprio posto o scegliere in autonomia di cambiarlo al miglior prezzo e senza sorprese né code. Il pagamento potrà avvenire con carta di credito Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay.

TESSERA CUORE GRANATA

Per abbonarsi è necessario come sempre avere la tessera Cuore Granata, che si può sottoscrivere online a soli 15 euro spedizione inclusa oppure presso lo sportello Biglietteria dello Stadio, allo stesso prezzo. Vale per dieci anni e dà accesso a numerose agevolazioni.

DISTINTI FAMILY

Nei Distinti Laterali – verso la Curva Maratona – nasce l’area Family, dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con iniziative di intrattenimento dedicato. Si tratta dei settori 117-118-223 del primo e del secondo anello. In quest’area l’abbonamento Adulto potrà essere acquistato solo insieme ad un Under16 e a prezzi davvero vantaggiosi: Under16 a soli 155 euro – circa 8 euro a partita – Adulto accompagnatore a 255 euro – ovvero il solo valore dei biglietti di circa 6 big match.

CURVA MARATONA

Non ha bisogno di presentazioni, forte della sua Storia e dei 19 Soldout in tutti i match della stagione 2023/24. Abbonarsi è la scelta migliore non solo per riuscire ad assicurarsi un posto, soprattutto nei big match, ma per risparmiare fino al 50% rispetto ai singoli biglietti. Anche nella stagione 2024/25 non saranno previsti biglietti a tariffa ridotta in Maratona: sarà pertanto ancora più conveniente abbonarsi per i minori di 18 anni e per le donne, che potranno approfittare di una tariffa ancora più conveniente.

CURVA PRIMAVERA

Quest’anno in tante occasioni il tifo si è sentito forte anche dalla Primavera. Al Derby in particolare era 100% granata ed è da questo risultato che vogliamo creare le nuove basi di riempimento del settore, anche nei big match. Abbiamo pensato di dividere il settore in due categorie: i posti del lato Tribuna e quelli verso il Settore Ospiti. Sarà il lato Ovest ad essere in vendita in abbonamento, in modo da non disperdere gli abbonati e creare aree occupate interamente da loro.

DISTINTI E TRIBUNA SI FANNO IN TRE

I settori Distinti e Tribuna vengono frazionati in modo da differenziare i posti centralissimi da quelli più distanti dalla linea di metà campo. Per questo troverete i settori “Centrale” come nuovo settore, con un prezzo invece scontato per i posti dei settori a fianco.

TARIFFA DONNE

La tariffa legata al sesso sarà disponibile solo per i rinnovi, quindi fino al 9 luglio compreso. Si ricorda che un abbonamento Donna potrà essere ceduto solo ad altre tifose e per questo si potrà comunque valutare di acquistare un abbonamento a tariffa Intero, in modo da poterlo cedere anche ad un granata di sesso maschile.

ABBONAMENTI A 14 MATCH PER STUDENTI E PICCOLI TIFOSI

Altra grande novità è il l’abbonamento a 14 match, ad un prezzo che vuole rappresentare la porta di accesso al mondo granata per i giovani e giovanissimi.

Solo 99 euro per gli Studenti Universitari Under30, esibendo il tesserino universitario.

Solo 50 euro per i Minori di 16 anni, acquistando contestualmente anche un abbonamento Intero da 100 euro. Sarà sempre possibile acquistare in un secondo momento, a condizioni agevolate, il biglietto per i 5 match non inclusi ossa Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma».