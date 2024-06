Calciomercato Atletico Madrid, Simeone PERDERÀ un pezzo pregiatissimo in estate: si aggiungerà a Depay

Calciomercato Atletico Madrid, Simeone PERDERÀ un pezzo pregiatissimo in estate: si aggiungerà a Memphis Depay

Il mercato dell’Atletico Madrid entra nel vivo. Dopo l’addio annunciato negli scorsi giorni da Memphis Deapy (in scadenza di contratto, ndr) anche un altro grande giocatore si appresta a lasciare il club.

Come riportato da Fabrizio Romano Saúl Ñíguez saluterà la capitale spagnola in estate. Per quanto riguarda il suo prossimo club regna ancora incertezza ma, intanto, l’Atletico Madrid è già a caccia del suo sostituto.