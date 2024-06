Spalletti su Italia Turchia: «I ritmi del match sono alti. Ci sono dei PROBLEMI per QUEL GIOCATORE»

Le parole su Italia Turchia da parte dell’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti sul match amichevole guardando gli Europei

Ai microfoni di Rai 1, Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

«Abbiamo un sacco di attaccanti, c’è anche Raspadori che ha caratteristiche diverse. Barella ha un po’ di affaticamento, i ritmi sono altissimi e la miglior cosa per essere in condizione è non soffrire di fronte al veleno che ti mettono di fronte le squadre avversarie» .