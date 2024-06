Calciomercato Lazio, ASSALTO per l'attaccante della Serie A

Calciomercato Lazio, pronto L’ASSALTO per il colpo in ATTACCO: arriva dalla Serie A, c’è l’approvazione di Igor Tudor

Come riportato dal Corriere dello Sport la Lazio si appresta ad affondare Noslin dell’Hellas Verona. Tudor, infatti, ha indicato alla dirigenza questo profilo come rinforzo ideale per la rosa.

In attesa di avere qualche novità in più sul futuro del tecnico, il calciatore ha già dato il suo okay per trasferirsi a Formello. Al momento le richieste sono più alte (15 milioni più bonus) ma filtra ottimismo.