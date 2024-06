Il FUTURO di Juan Musso tra REDENZIONE in Europa League e il possibile addio con l’Atalanta: Torino in pole

Musso tra la redenzione europea con l’Atalanta e il possibile addio: alla finestra c’è sempre il Torino. Occhio alla concorrenza

Da titolare a secondo fino alla redenzione europea nonostante sia in parte con le valige in mano. Juan Musso con l’Atalanta ha vissuto alti e bassi in tre anni, dove nonostante presente e futuro portino il nome di Marco Carnesecchi, dall’altra è stato protagonista indiscusso della conquista del trofeo: dimostrando di essere un secondo ideale per queste competizioni in una squadra dove adesso, soprattutto in quel ruolo, c’è grande alchimia.

Per quanto questo riadattamento sia stata una redenzione per l’argentino nel suo ciclo nerazzurro, dall’altra la voglia di essere protagonista altrove totale è tanta. Secondo quanto intrapreso dalla nostra redazione, come sempre in pole position rimane il Torino che sta trattando con la società nerazzurra per l’acquisto di Musso (e non sono da escludere altre offerte).