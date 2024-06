Calciomercato Juventus, la NUOVA OFFERTA di Giuntoli per Koopmeiners: pronta una contropartita

Calciomercato Juventus, la NUOVA OFFERTA di Giuntoli per Koopmeiners: offerta cash più una nuova contropartita

La Juventus sta cercando in ogni modo di affondare per Koopmeiners. Come riportato dalla Stampa, Giuntoli a breve spedirà una nuova offerta all’Atalanta.

Nella proposta che invierà il dirigente bianconero ci saranno 25/30 milioni di euro di parte fissa più l’inserimento di Huijsen. Ad oggi la Dea preferirebbe solo cash ma Gasperini stima molto il giovane centrale