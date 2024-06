Calciomercato Manchester United: Bruno Fernandes vuole un nuovo contratto. O guadagnerà come 3 COMPAGNI di squadra oppure ci sono BARCELLONA e BAYERN pronti a prenderlo

Le ultime sul futuro di Bruno Fernandes, centrocampista portoghese di proprietà del Manchester United. I dettagli

Secondo il Mirror, il capitano del Manchester United Bruno Fernandes sta valutando il corteggiamento di due top club come Bayern e Barcellona e il suo agente Miguel Pinho avrebbe già avuto colloqui in tal senso. Una decisione presa dopo che sono apparse notizie sullo stato preoccupante delle finanze del suo club, che per ragioni di Fair Play Finanziario potrebbe mettere sul mercato un consistente numero di giocatori.

Il Guardian ha scritto che il portoghese vuole che lo United lo inserisca nella stessa fascia salariale dei compagni più pagati, quella occupata da Marcus Rashford, Casemiro e Jadon Sancho. Il suo contratto scade nel 2026: o ci sarà un adeguamento, oppure è più che possibile che lasci l’Inghilterra.