Roma, Mourinho: «Vitesse pericoloso, domani è solo il primo tempo»

Josè Mourinho ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Vitesse–Roma.

VITESSE – «Questo campo visto da vicino è una cosa inspiegabile. 25 anni fa venni in Olanda con Van Gaal e il Barcellona e il prato era fantastico, c’è sempre stata una grande cultura del calcio. Ho visto il Vitesse nell’ultima giornata ma non fa testo. In questa competizione hanno fatto molto bene e giocano bene, ma su questo campo non potranno farlo. Giocano in attacco, sono specialisti nelle palle inattive e sanno come rendersi pericolosi. Qui giocheremo il primo tempo, il secondo lo faremo a Roma. Domani proveremo a fare il primo passo».

CAMPIONATO – «Voglio pensare solo a vincere la partita, senza guardare la classifica anche perchè alcune squadre devono recuperare delle partite. Non guardo alla quarta o all’ottava classificata».