Fiorentina, Italiano: «Le due finali perse BRUCIANO ancora, sul Cagliari dico QUESTO»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in vista della finale di Conference League. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa nel media day organizzato per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

FINALI PERSE – «La partita del West Ham è andata… Se estrapolo quello che è stata la partita, ricordo di non averla giocata male. Abbiamo tenuto testa a una squadra forte, alla quale non abbiamo permesso di mettersi in mostra. A centrocampo avevano un giocatore oggi all’Arsenal al quale non abbiamo fatto fare una gran partita, ma due ingenuità non ci hanno permesso di gioire. Affrontare la partita con quella personalità, perché vedevo i ragazzi tranquilli e sereni, questo deve essere il filo conduttore anche ad Atene: prendere il pallino del gioco e sbagliare meno possibile. Voglio libertà e serenità nella testa. Su domani, ripeto: faremo di tutto per ottenere un risultato, vedremo chi è ancora non al 100% e chi sappiamo che è in grado di recuperare nelle gare ravvicinate o chi fa più fatica. Serve chi va al massimo della condizione, domani cercheremo il minutaggio giusto per tutti per arrivare tutti competitivi sull’aspetto fisico ad Atene. Fermo restando che abbiamo bisogno di fare punti, la classifica richiede massimo impegno e serietà».

