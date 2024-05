Olympiakos Fiorentina, Biraghi COMMENTA la sconfitta: il MESSAGGIO diretto ai tifosi

La Fiorentina non è riuscita a vincere la Conference League. Ad avere la meglio, nella notte di Atene, è stato l’Olympiakos. il capitano Biraghi ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi, dopo la cocente delusione. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

IL COMMENTO DI BIRAGHI – «Ormai sono 7 anni che sono a Firenze, ne ho passate di tutte. Dal salvarsi all’ultima giornata a queste due finali europee perse. I tifosi ci hanno sempre seguito, hanno fatto trasferte impossibili e non ci hanno mai abbandonato. Conosco tanti di loro personalmente e so cosa sia la squadra per loro. Capisco la loro delusione e la loro amarezza. Fino a quando io sarò capitano tutti daranno il massimo per raggiungere un obiettivo che ci siamo meritati in questi anni».