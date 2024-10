Kean, DISTRATTO e superficiale? Forse, ma intanto è TORNATO A SEGNARE: le pagelle

Le pagelle di Moise Kean nella vittoria della Fiorentina in Conference League: trova subito il gol, ma poi spreca la doppietta

Ci mette poco Moise Kean a lasciare il suo marchio su Fiorentina-New Saints, con un tap in che mette la parole fine alla partita, ma poi si mangia il tris da pochi passi su un tiro dove sbagliare era più difficile che segnare (0.84 xG, addirittura 0.99 xGot). Segnali contrastanti dalla Conference League, ci sono ancora alcuni difetti di concentrazione che sembrano ormai cronici, ma d’altro canto un dato è certo: è tornato a segnare (6 gol in questo avvio di stagione). Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Il suo ingresso dà una verve diversa ai Viola. Mette dentro da due passi una palla facile: quinto sigillo stagionale. Mezzo voto in meno per il gol sbagliato per troppo sufficienza».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Gli bastano undici minuti per segnare il quinto gol in maglia viola (due in campionato e tre in Conference), che diventano sei in stagione con quello realizzato in Nazionale. E ne sbaglia un altro clamoroso».

TUTTOSPORT 7 – «Basta il suo ingresso per svoltare la partita e in 11 minuti va in gol. Peccato si mangi un secondo gol».