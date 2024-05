Fiorentina, Jovetic apre al RITORNO: «Mi spiace per la finale, ma sarebbe bello chiudere lì…»

Stevan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, sul suo possibile ritorno in viola nella prossima stagione

Stevan Jovetic ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Conference League dell’Olympiacos contro la Fiorentina.

VITTORIA DELLA CONFERENCE LEAGUE – «Sono strafelice perché ho sofferto tanto per arrivare a questo punto, è la prima medaglia europea. Quest’anno non è stato facile, abbiamo giocato contro grandissime squadre, abbiamo fatto un bel lavoro. Voglio ringraziare compagni, mister, staff e i nostri tifosi, che sono pazzeschi. Si festeggerà tanto questa notte. Voglio salutare la Fiorentina, mi dispiace perché è la terza finale in due anni che perdono. Non è stato facile giocare oggi, la porto sempre nel cuore, ho passato 5 anni bellissimi a Firenze, gli auguro il meglio».

CHIUDERE LA CARRIERA ALLA FIORENTINA – «Hanno il mio numero, vediamo. Non si sa mai nel calcio, Firenze è speciale, sarebbe bello, il calcio italiano è bello».