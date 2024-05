Fiorentina, Milenkovic: «Finale? Quest’anno abbiamo PIU’ esperienza, prometto QUESTO. Sul messaggio a Jovetic…»

Le parole di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, in vista della finale di Conference League. I dettagli

Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza stampa nel media day per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

ALTRA FINALE – «Quest’anno arriviamo con più esperienza dello scorso, abbiamo già fatto due finali prima di questa. La percezione del pericolo deve essere altissima, in queste partite secche sono i dettagli che decidono. E senza attenzione massima rischi di essere penalizzato».

PROMESSA – «Posso promettere che darò il massimo come sempre. Sappiamo che nel calcio esistono momenti positivi o negativi, ma questo non ha mai cambiato il mio atteggiamento, l’approccio a partite e allenamenti. Lavoro in campo e fuori, per esprimermi al meglio. La finale ha un valore enorme per tutti noi, ne abbiamo fatte due lo scorso anno ma ora vogliamo provare emozioni differenti. Giochiamo anche per chi non è più con noi e teneva tanto a questa coppa: per lui e per la sua famiglia dobbiamo dare il massimo per portarla a casa».

JOVETIC – «Sinceramente non l’ho sentito, però lo conosco ed è un ragazzo straordinario, un giocatore eccezionale. So che segno abbia lasciato qua a Firenze e quanta gente lo ami. Un messaggio per lui… Niente, ci vediamo in finale e il migliore vincerà».