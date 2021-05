Calciomercato Roma, occhi su Sabitzer: la chiave è uno scambio

Calciomercato Roma: Mourinho vuole Sabitzer, così i giallorossi potrebbe offrire Kluivert al Lipsia come contropartita

José Mourinho torna alla carica per Marcel Sabitzer. Il tecnico portoghese, dopo aver provato la scorsa estate a portare al Tottenham il centrocampista del Lipsia, tenterà il colpo anche in questa finestra estiva di mercato per riuscire ad averlo alla Roma. L’austriaco ha una clausola rescissoria da 50 milioni, ma ha anche il contratto in scadenza nel 2022 che gli abbassa sensibilmente il prezzo.

E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso starebbe pensando di inserire nella trattativa Justin Kluivert che i tedeschi vorrebbero riscattare. 12 milioni circa la richiesta per l’esterno olandese, con la Roma che potrebbe mettere sul piatto altri 20-25 milioni per portare a casa Marcel Sabitzer.