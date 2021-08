Calciomercato Roma, pressing incessante per Zakaria: le ultime

Calciomercato Roma, i giallorossi in cerca del centrocampista svizzero, che non vuole rinnovare con il Monchengladbach: i dettagli

Ormai sistemato il reparto offensivo con l’arrivo di Tammy Abraham dal Chelsea, la Roma va in cerca di un rinforzo per il centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il preferito rimane Denis Zakaria, il cui contratto con il Borussia Monchengladbach andrà in scadenza tra un anno.

Lo svizzero è rimasto in tribuna alla prima di Bundesliga, mentre Tiago Pinto ha avviato i discorsi con il procuratore Ramadani. L’alternativa rimane il camerunese Anguissa del Fulham.