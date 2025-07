Calciomercato Roma, la richiesta di Gasperini alla dirigenza: «Secondo voi si può prendere?». Lo avrebbe chiesto il tecnico a Massara e Ranieri

«Secondo voi, Hojlund si può prendere?». La domanda, diretta e ambiziosa, è quella posta da Gian Piero Gasperini ai suoi nuovi direttori, Ricky Massara e Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma sogna di riavere il suo vecchio pupillo, Rasmus Hojlund, lanciato all’Atalanta e poi ceduto al Manchester United per una cifra record. Un’idea che ha inizialmente lasciato perplessa la dirigenza, ma che a Trigoria non vogliono scartare a priori.

Il sogno di Gasperini nasce dalla difficile situazione del centravanti danese in Inghilterra. La sua ultima stagione è stata deludente, con soli 10 gol totali in un Manchester United che ha chiuso la Premier al quindicesimo posto. Il nuovo tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, non si è ancora espresso su di lui, ma il club ha già investito 73 milioni per un altro attaccante, Matheus Cunha. Queste cifre rendono un acquisto a titolo definitivo impossibile per la Roma.

La speranza giallorossa è un’altra: che Hojlund, in cerca di rilancio nell’anno che porta al Mondiale, possa spingere per un trasferimento in prestito. In questo scenario, l’attaccante classe 2003 arriverebbe a Roma per competere con Dovbyk, o addirittura per sostituirlo in caso di offerte irrinunciabili per l’ucraino.

Il suo arrivo, a certe condizioni, non escluderebbe altri colpi e darebbe a Gasperini la preziosa opzione tattica di giocare con due punte centrali. Resta una suggestione complicata, un sogno di mezza estate, ma la Roma monitora la situazione, sperando che la volontà del giocatore possa aprire uno spiraglio inatteso. Lo scrive il Corriere dello Sport.