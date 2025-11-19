Calciomercato Roma, nuova idea in attacco: Gasperini lo ha individuato come individuato come obiettivo principale

Calciomercato Roma, la nuova idea per l’attacco si chiama Tel. Il giocatore francese piace molto a Gasperini. Le ultime sul suo arrivo

Calciomercato Roma, si accende la pista che porta a Mathys Tel. La società giallorossa ha infatti individuato nel giovane francese il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra e dare maggiore profondità offensiva alla squadra. Gian Piero Gasperini, nuovo riferimento tecnico del progetto romanista, considera Tel una priorità assoluta e lo ha indicato come primo nome per completare il reparto avanzato. I contatti con il Tottenham sono già iniziati e la Roma sta lavorando per capire i margini dell’operazione.

L’attaccante classe 2005, nonostante il grande potenziale, sta trovando poco spazio a Londra. In questo avvio di stagione, infatti, Tel ha messo insieme soltanto otto presenze, pur riuscendo a lasciare il segno con due gol, tra cui quello pesantissimo contro il Manchester United. Un rendimento discontinuo ma sufficiente a confermare le sue qualità: velocità, dribbling, duttilità offensiva e una spiccata capacità di attaccare la porta. Tutte caratteristiche che Gasperini ritiene perfette per il suo sistema di gioco, motivo per cui la Roma sta insistendo con decisione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel calciomercato della Roma Tel è ormai diventato il primo obiettivo. A soli 20 anni può già vantare un’esperienza importante con il Bayern Monaco, dove ha collezionato 83 partite prima del trasferimento in Premier League. Gli Spurs lo hanno riscattato in estate sborsando circa 35 milioni di euro e per questo non intendono prenderne in considerazione una cessione a titolo definitivo. L’unica strada percorribile sembra essere un prestito, possibilmente oneroso, che permetta al ragazzo di rilanciarsi in un contesto adatto alla sua crescita.

La Roma, consapevole delle difficoltà economiche dell’affare, sta valutando la formula migliore per convincere il Tottenham senza sbilanciare il proprio bilancio. Gasperini, dal canto suo, ha già manifestato grande apprezzamento per il giocatore, ritenendolo funzionale sia come esterno sinistro sia come seconda punta in un attacco dinamico e orientato alla profondità. La dirigenza giallorossa considera Tel l’uomo giusto per aumentare la competitività della rosa, soprattutto in vista di una stagione lunga e ricca di impegni.

Nel frattempo, il nome del francese continua a essere al centro delle discussioni sul calciomercato della Roma, segno che il club sta realmente accelerando. Se l’operazione dovesse andare a buon fine, la Roma si assicurerebbe uno dei talenti più interessanti del panorama europeo, con ampi margini di miglioramento e la possibilità di esplodere definitivamente sotto la guida di Gasperini. Una scommessa affascinante, che potrebbe trasformarsi in uno dei colpi più importanti della sessione.