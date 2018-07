Il giovane centrocampista della Roma, Daniele Verde, sarebbe ad un passo dal Reims che ha trovato un accordo con il club giallorosso

La Roma, impegnata attualmente nell’International Champions Cup che si sta svolgendo negli Stati Uniti, sta lavorando sul fronte calciomercato per rinforzare la squadra. Ovviamente oltre agli acquisti, in casa giallorossa si pensa alle cessioni che possono sfoltire la rosa e far guadagnare dei liquidi utili alla società. Tra le possibili partenze pare che una si stata definita proprio oggi: quella di Daniele Verde che sarebbe pronto a lasciare la Capitale.

Il giovane talento giallorosso, difatti, dopo vari prestiti in giro per l’Italia, anche quest’anno non rientra nei piani del club capitolino che ha trovato un accordo per la vendita con il Reims. Il club francese, che ha battuto la concorrenza del Porto, ha messo sul piatto 4 milioni di euro per il cartellino del giocatore, classe 1996, includendo nell’affare una percentuale sulla futura vendita in favore della Roma. Verde, dunque, potrebbe già nei prossimi giorni volare in Francia per svolgere le visite mediche e firmare un contratto quadriennale con la sua nuova squadra.