Calciomercato Roma, occhi sul gioiellino Vladyslav Supriaga: il classe 2000 fa gola al direttore sportivo giallorosso Monchi

Protagonista sul mercato con un restyling pressochè totale, la Roma è alla ricerca degli ultimi innesti per la formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Il direttore sportivo Monchi è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e di un esterno di qualità, alternative per completare una rosa che punta a stupire ancora. Ma attenzione ai rinforzi di prospettiva: occhi su Vladyslav Supriaga.

Secondo quanto riportato dalla stampa ucraina, Monchi è un grande estimatore del classe 2000 di proprietà Dnipro: sulle sue tracce ci sono anche Ajax e Lipsia, che hanno già messo sul piatto 3 milioni di euro per il suo cartellino. Restano da valutare le considerazioni della Roma, pronta ad assicurarsi le prestazioni del diciottenne.