Wayne Rooney verso l’addio all’Everton: accordo raggiunto con gli statunitensi del D.C. United, club di MLS

Wayne Rooney potrebbe concludere la sua carriera in MLS. Come riporta Sky Sports UK, l’attaccante dell’Everton ha raggiunto un accordo col D.C. United, squadra basata a Washington. L’attaccante nativo di Liverpool è così in procinto di dire addio al club che lo ha visto crescere, e tornare quasi un anno fa, dopo i 13 anni passati al Manchester United. Dall’operazione, l’Everton dovrebbe incassare una cifra di circa 12 milioni di sterline. Il giocatore, classe 1985, nella stagione in corso ha giocato 40 partite segnando 11 reti.