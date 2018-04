Thohir, accordo milionario con Patrick Soon-Shiong per la cessione dei Dc United

Grande colpo del presidente Erick Thohir che avrebbe chiuso un accordo per la cessione del Dc United con Patrick Soon-Shiong

Il presidente dell’Inter, Erick Thohir, è anche azionista di maggioranza dei DC United. Il magnate indonesiano, ancora ufficialmente numero uno dell’Inter, è pronto però a cedere la maggioranza del club americano. Secondo Bloomberg infatti ET avrebbe chiuso un accordo con il miliardario Patrick Soon-Shiong per la cessione del proprio 78% del club della MLS. Un ottimo affare per il Tycoon che dovrebbe incassare una cifra vicina ai 400 milioni di dollari. Un ottimo affare anche per i DC United che diventeranno di proprietà di un uomo con un patrimonio netto stimato sugli 8,2 miliardi di dollari.

Patrick Soon-Shiong nell’ultimo periodo ha mostrato tutto il suo interesse verso lo sport e verso altri investimenti. Di recente il medico e imprenditore tra i più facoltosi d’America, che ha appena comprato il Los Angeles Times e ha lavorato per Donald Trump, ha acquisito anche il San Diego Tribune, il tutto per la modica cifra di 500 milioni di dollari. Lui sarebbe a capo della cordata di investitori pronti a rilevare la maggioranza dei DC United. Erick Thohir resterebbe comunque all’interno del club con una quota di minoranza. Jason Levien, partner di ET, dovrebbe invece mantenere il 22% delle quote e anche un ruolo attivo in società. L’accordo è vicino alla conclusione ma non ci sono ancora le firme. L’Inter osserva i movimenti del suo presidente.