Calciomercato Salernitana: contatti avviati per Eder

Il calciomercato della Salernitana si sta concentrando anche sull’attacco: in giornata Sabatini ha avuto i primi contatti con Eder

Potrebbe essere il cavallo di ritorno Eder il primo colpo dell’attacco nel calciomercato della Salernitana.

L’ex giocatore, tra le altre, di Samp, Inter e Cesena è attualmente in forza al San Paolo in Brasile ma potrebbe liberarsi per tornare in Italia. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ci sarebbero già stati i primi contatti tra Walter Sabatini e l’entourage del giocatore.