Calciomercato Salernitana, sguardo al futuro: pronto un biennale per Gyomber, che può lasciare il Perugia dopo la retrocessione

La Salernitana ha iniziato a preparare la nuova stagione. Il club granata – si legge sull’edizione odierna de Le Cronache – ha iniziato il ritiro con uno sguardo al futuro, soprattutto in chiave mercato.

Dopo l’arrivo di Casasola la società sta preparando un biennale per Gyomber. L’idea è quella di rinforzare al meglio il reparto arretrato per consegnare una squadra competitiva in vista della prossima stagione.