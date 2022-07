Calciomercato Sampdoria, Bryan Gil ma non solo: obiettivi in casa Tottenham

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati guardano in casa Tottenham per regalare rinforzi a Giampaolo

Contatti fitti tra la dirigenza della Sampdoria e quella del Tottenham, con i blucerchiati che hanno puntato alcuni calciatori degli Spurs. Nel mirino non c’è solo Bryan Gil, per il quale è stata fatta una nuova offerta.

Sono diversi i calciatori che Antonio Conte non ritiene funzionali al suo progetto, uno di questi è il difensore Joe Rodon. Il classe ’97 ha un contratto in scadenza nel 2025, ma può partire. Non è escluso che i dialoghi con il Tottenham, come riporta Il Secolo XIX, non si limitino a una sola operazione.

