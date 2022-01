Sampdoria, il Copenaghen non molla Ekdal: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: il Copenaghen vuole Albin Ekdal. La riposta della dirigenza non ferma il club. Attesa nuova offerta

Il Copenaghen continua a guardare in Italia per rinforzarsi. Oltre a Vavro, non avrebbe perso interesse anche Ekdal.

Il centrocampista della Sampdoria piace molto ai danesi che presto potrebbero tornare con una nuova offerta per convincere i blucerchiati. 1,5 milioni le richieste dei liguri. A riferirlo La Gazzetta dello Sport.

