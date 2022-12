Calciomercato Sampdoria: manca l’ok di Stankovic a Zanoli

Calciomercato Sampdoria, Bereszynski verso il Napoli e Zanoli in prestito in blucerchiato, si aspetta l’ok di Stankovic

Sono giorni decisivi per il trasferimento di Bartosz Bereszynski al Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, serve l’ok definitivo di Dejan Stankovic per sbloccare l’operazione e permettere al terzino di approdare alla corte di Luciano Spalletti.

Il tecnico serbo dovrà acconsentire anche all’arrivo di Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 che si trasferirebbe alla Sampdoria in prestito secco fino a giugno.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM