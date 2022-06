Calciomercato Sampdoria, sfida al Bologna per Fausto Vera

Calciomercato Sampdoria: sondaggio con l’Argentinos Juniors per Fausto Vera, finito anche nel mirino del Bologna

La Sampdoria ha messo gli occhi su Fausto Vera, centrocampista classe 2000 di proprietà dell’Argentinos Juniors.

Come riportato da Il Resto del Carlino, sulle tracce del calciatore argentino c’è anche il Bologna. Entrambe le società hanno effettuato i primi sondaggi per il giocatore, che si preannuncia come uno dei profili più chiacchierati del prossimo mercato.