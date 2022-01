Calciomercato Sampdoria, tanti obiettivi in lista: c’è il problema formula

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria ha tanti obiettivi per il calciomercato di gennaio, ma il problema per concretizzarli è la formula delle trattative

Non sono pochi i nomi sul taccuino della Sampdoria per quanto riguarda il mercato in entrata: Conti, Lykogiannis, Grifo, Pablo Mari, Aebischer, Man, Sepe e via discorrendo. L’obiettivo della dirigenza doriana è rafforzarsi il più possibile, ma c’è un ostacolo.

Come riporta Il Secolo XIX, il problema è la formula. La Sampdoria non può impegnarsi oltre giugno. Antonio Romei, Alberto Bosco e il collegio sindacale, stanno cercando di uscire da questo imbuto. Molto dipenderà anche dalle cessioni degli esuberi: Verre, Murru, Torregrossa. E si spera uno, massimo due, titolari: Thorsby, Colley, Bereszynski ed Ekdal sono quelli con maggior mercato.

