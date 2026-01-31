Calciomercato Serie A: un colpo e due obiettivi per la Cremonese, salta una trattativa per il Torino. Novità Disasi, il Parma chiude per un 2009

Calciomercato Serie A: ecco gli ultimissimi aggiornamenti sulle trattative di oggi per alcuni club italiani. Cosa è successo

Il rush finale del calciomercato regala intrecci spettacolari che collegano la Serie A alla Premier League, passando per i talenti del futuro. Mentre le lancette corrono veloci verso il gong delle ore 20:00 di lunedì, il Milan prova il colpo grosso in difesa, mentre Cremonese, Torino e Parma lavorano su tavoli differenti per puntellare le rispettive rose.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Milan-Disasi: il francese sceglie i rossoneri

La notizia più calda riguarda la difesa del Diavolo. Il Milan è in trattativa serrata con il Chelsea per Axel Disasi. Il difensore centrale francese ha rotto gli indugi: secondo Fabrizio Romano, ha dato priorità assoluta al trasferimento a Milano, mettendo in stand-by la ricca proposta del West Ham. L’ex Monaco vuole rilanciarsi in Serie A e il suo entourage sta spingendo per chiudere l’accordo con il club di via Aldo Rossi. Si attende ora la decisione finale sulle cifre, con gli Hammers che restano alla finestra sperando in un nulla di fatto, ma la volontà del giocatore sembra pendere decisamente verso la sponda rossonera del Naviglio.

Cremonese: ufficiale Maleh, ora assalto a Luperto

La Cremonese è la regina delle ultime ore. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Youssef Maleh, la dirigenza grigiorossa vuole regalare un leader difensivo alla piazza. L’obiettivo numero uno è Sebastiano Luperto del Cagliari. La trattativa subirà un’accelerata decisiva solo in tarda serata, al termine della sfida di campionato Cagliari-Verona. Se non si dovesse trovare l’incastro giusto, è pronto il piano B: Nosa Obaretin. Lo riporta Alfredo Pedullà.

Torino bloccato e il futuro del Parma

Brutte notizie invece per il Torino secondo Di Marzio. La trattativa per Jappert ha subito una brusca frenata, probabilmente definitiva. Il Barracas Central, club argentino dove il giocatore milita attualmente in prestito, si è opposto alla sua partenza anticipata, negando il via libera necessario per il trasferimento in granata. Guarda infine al futuro remoto il Parma. I ducali continuano a setacciare il territorio e hanno chiuso per Mayson Martinez, attaccante esterno classe 2009. Prelevato dalla Langhiranese, è un colpo in prospettiva per rinforzare il vivaio crociato con uno dei talenti locali più promettenti. Lo riporta Orazio Accomando.