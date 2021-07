Calciomercato Spezia: in arrivo Amian, si tratta Kovalenko con l’Atalanta

Calciomercato Spezia: trattativa avviata con l’Atalanta per Viktor Kovalenko intanto è in arrivo Kelvin Amian dal Tolosa

Lo Spezia tenta l’affondo per Viktor Kovalenko dell’Atalanta. Il trequartista ucraino piace molto ai liguri e come riporta Sky Sport si attendono sviluppi in settimana quando l’agente dell’ex Shakhtar Donetsk incontrerà l’Atalanta e le parti discuteranno le condizioni del trasferimento allo Spezia.

In attesa di sviluppi sul fronte Kovalenko, lo Spezia ha chiuso per Kelvin Amian, terzino destro classe ’98 in arrivo dal Tolosa.