Calciomercato Spezia, Rafael l’ultima idea per la difesa

Calciomercato Spezia, i liguri sulle tracce del terzino brasiliano che in passato ha giocato con le maglie di Manchester United e Lione

Lo Spezia è in cerca di elementi d’esperienza per puntare alla permanenza in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la formazione ligure avrebbe messo nel mirino il terzino brasiliano Rafael, al momento in forza all‘Istanbul Basaksehir in Turchia.

Ex Manchester United e Lione, il giocatore potrebbe rappresentare un punto di riferimento importante per lo spogliatoio.