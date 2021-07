Calciomercato Spezia, Ribery si è proposto: il problema è l’ingaggio

Calciomercato Spezia: Franck Ribery si sarebbe proposto ai bianconeri per la prossima stagione, ma l’ingaggio è troppo alto

Franck Ribery, dopo l’esperienza alla Fiorentina, vuole restare in Italia e, come riportato da Il Secolo XIX, si sarebbe proposto allo Spezia. Il suo agente ha avuto contatti con il club ligure, ma l’ingaggio troppo elevato del francese sarebbe un problema importante per i bianconeri.

E così, Ribery si sarebbe visto rispondere da Thiago Motta e la dirigenza dello Spezia con un freddo: «Grazie, ci penseremo». Difficile quindi che si possa aprire seriamente una trattativa.